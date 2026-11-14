Immer weniger Lehrlinge: Wie Österreich gegensteuern will

KURIER TV Weekend Magazin vom 14.11.2026

Von Johannes Marksteiner

14.11.26, 06:12

(kurier.tv ) 14.11.26, 06:12

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