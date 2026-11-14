Immer weniger Lehrlinge: Wie Österreich gegensteuern will

Weniger Alkoholkonsum, aber steigende Preise: Die Spirituosenbranche steht vor großen Herausforderungen. Karl Wurm, Geschäftsführer von Johann 1857, erklärt, warum Premiumprodukte boomen, warum die Steuererhöhung 2027 die Konsumenten treffen wird und welche alkoholfreien Getränke Zukunft haben.
Die Pfadfinder sind eine engagierte Gemeinschaft von Kindern und Jugendlichen. Sie zeigen uns, was man zusammen alles schaffen kann. Bei den Treffen stehen vor allem Freue und der Spaß an den gemeinsamen Aktivitäten im Zentrum.
Bei der ersten KURIER HERMES WIRTSCHAFTS.GALA in der Wiener Hofburg wurden zehn Wirtschaftspreise verliehen. Der Sonderpreis „Entrepreneur des Jahres“ ging an Palfinger-CEO Andreas Klauser. 21.000 Euro kamen dem KURIER-Lernhaus zugute.
Was steckt in unserem Trinkwasser, das wir mit freiem Auge nicht sehen können? Dazu kommen Mikroplastik, mögliche Verunreinigungen, Bleirohre in Altbauten und die Frage, wie sicher Wiens Wasser tatsächlich ist.