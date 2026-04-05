Von Wokeness bis Ukrainekrieg: Historiker und Ex-Politiker Franz Schausberger über eine Gesellschaft die zunehmend gespalten ist, weshalb die Mitte an Einfluss verliert – und warum ausgerechnet ihre eigene Schwäche den Extremen nützt.
Vom seltenen Eierkratzen im Burgenland bis zur Weltrekord-Eierkünstlerin: Das Oster Magazin zeigt gelebte Traditionen, spannende Einblicke in die Ei-Produktion und das Geheimnis der perfekten Osterpinze aus der Demel K.u.K. Hofzuckerbäckerei.
Die Wachau zeigt sich wieder in einem bunten Blütenmeer: Die Marillenblüte hat begonnen. Erste Bäume stehen bereits in Blüte, der Höhepunkt wird rund um Ostern erwartet - ein kurzer, eindrucksvoller Start in den Frühling.