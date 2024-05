Porsche-Chef Helmut Eggert: "Der 911er wird zuletzt elektrisch"

911 mit E-Zukunft?

Wo Eggert die Zukunft des 911 sieht? „Sehr gute Frage. Der 911 wird sicher das letzte Fahrzeug sein, das wir elektrisch machen. Und sogar noch heuer wird das Fahrzeug eine gewisse Elektrifizierung erhalten. Das wird wie das KERS-System in der Formel 1 sein, also ein Leistungshybrid. Was dann ab 2030 kommt, wird man sehen“, sagt Eggert. Und fügt hinzu: „Der 911 wurde so oft totgesagt, ich glaube aber, dass man den auch sehr gut elektrifizieren wird können.“ Die Batterietechnologie werde aus seiner Sicht rasch voranschreiten, wir stünden da erst am Anfang der Geschichte. „Da ist noch viel zu erwarten“, ist Eggert sicher.

Dass Helmut Eggert für Porsche Feuer gefangen hat, hat nicht nur mit Wiedeking zu tun, sondern mit frühen Begegnungen in der Kindheit. Die Initialzündung war damals ein aufziehbares Spielzeugauto, das Eggert als 4-Jähriger geschenkt bekommen hat. Später, als junger Mann, habe er sich einen Porsche gekauft. Und erkannt, dass das eine gute Investition war, weil er ihn nach ein paar Jahren ohne gröbere Verluste weiterverkaufen konnte. „Ein Porsche ist wie ein Ringstraßenpalais, die Investition ist nachhaltig und werthaltig“, sagt Eggert.