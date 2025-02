Ex-Justizminister Brandstetter: "Natürlich war es sehr bitter für mich"

Nachdem er verdächtigt wurde, Ermittlungsschritte an seine Mandanten verraten zu haben, legte er sein Amt nieder. Bei KURIER Herausgeberin Martina Salomon erzählt Wolfgang Brandstetter, warum er nie mehr in die Politik gehen würde, was er über den verstorbenen Sektionschef Christian Pilnacek denkt.

Martina Salomon Von 15.02.25, 18:00

