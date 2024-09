Stimmexpertin Amon: „Liebe dein Publikum - und mach Pausen"

Ingrid Amon trainiert Menschen vor Auftritten. Sie erzählt, was Amerikaner besser können, welcher Spitzenkandidat am meisten Emotion weckt und was Van der Bellen und den lieben Gott eint.

Martina Salomon und Angelika Bräuml 07.09.24, 19:00

