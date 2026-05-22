Ex-ProSieben-Vorstand Breitenecker bewirbt sich als ORF-Generaldirektor

Im kommenden Jahr sollen diese regulär um 2,95 Prozent steigen. Das liegt knapp unter der prognostizierten Inflationsrate. Der Ausgleichszulagenrichtsatz von 1.308,39 Euro wird mit 3,3 Prozent angepasst, Pensionen über der Höchstbeitragsgrundlage von 6.930 Euro erhalten einen Fixbetrag von monatlich 204,44 Euro.