Ex-ProSieben-Vorstand Breitenecker bewirbt sich als ORF-Generaldirektor

Im kommenden Jahr sollen diese regulär um 2,95 Prozent steigen. Das liegt knapp unter der prognostizierten Inflationsrate. Der Ausgleichszulagenrichtsatz von 1.308,39 Euro wird mit 3,3 Prozent angepasst, Pensionen über der Höchstbeitragsgrundlage von 6.930 Euro erhalten einen Fixbetrag von monatlich 204,44 Euro.
Ungarns neuer Premier Péter Magyar absolviert in Wien seinen ersten großen Auftritt auf internationalem Parkett. Beim Treffen mit Bundeskanzler Christian Stocker setzt Österreich auf einen Neuanfang nach der Ära Orbán – doch nicht alle Konfliktthemen zwischen Wien und Budapest sind vom Tisch.
Wie jedes Jahr ist das Fest „Burgenland Kul(t)inarium“ für wenige Tage in der Bundeshauptstadt zu Besuch. Mit einer ausgelassenen Stimmung und einem vielfältigen Programm wird für gesellige und stimmungsvolle Momente gesorgt.