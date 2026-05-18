Immer mehr Haushalte greifen auf professionelle Unterstützung zurück. Unternehmerin Melanie Schreymayer erklärt im "KURIER Business Gespräch", warum der Bedarf steigt, welche Preise realistisch sind – und wie sich der Markt zwischen Fachkräftemangel und wachsender Nachfrage entwickelt.
Die Uni Wien verweigerte ihm das goldene Doktordiplom, Kritiker nannten ihn „Anti-Aufklärer“: Im "Salon Salomon" erklärt Mathematiker und ÖVP-Abgeordneter Rudolf Taschner, warum er Gender Studies kritisiert, weshalb Atomkraft kein Tabu sein sollte – und warum er glaubt, dass die „linksgrüne Hegemonie“ zerfällt.