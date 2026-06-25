Leichenfunde in NÖ: Drei tote Männer aus Marchfeldkanal geborgen

KURIER News vom 25.06.2026

Von Johannes Marksteiner

25.06.26, 14:46

(kurier.tv ) 25.06.26, 14:46

Mehr aus KURIER News

KURIER News

Jede dritte Person über 60 leidet in Österreich zuhause unter Hitze

Abspielen
KURIER News

Zehnter Jahrestag des Brexit-Referendums in Großbritannien

Abspielen
KURIER News

Britischer Premierminister Keir Starmer gibt Rücktritt bekannt

Abspielen
KURIER News

Bei Hitze: Keine Kinder und Tiere im Auto zurücklassen

Abspielen
KURIER News

Digitale Verwaltung: ID Austria mit neuen Funktionen

Abspielen

Mehr aus kurierTV

bei GEBHART

Kulturmanager Gessl: „Der Kulturbereich lebt in einer Illusion“

Paul Gessl prägte die Kulturlandschaft Niederösterreichs. In der Sendung „bei Gebhart“ blickt er auf die Entwicklung der Landeshauptstadt St. Pölten zur Kulturmetropole zurück, spricht über steigende Fixkosten, Herausforderungen in der Zukunft - und fordert mehr Mut zu Veränderungen.

Abspielen
Regional Kompakt

Regional Kompakt vom 24.06.2026

Inklusion in Wiener Neustadt - Umspannwerk Wien Süd_Ost wird erweitert - Tierschutzhaus baut in Wöllersdorf

Abspielen
KURIER News

Jede dritte Person über 60 leidet in Österreich zuhause unter Hitze

KURIER News vom 24.06.2026

Abspielen
KURIER-Talk

Autorin Teresa Arzberg; "In Grado darf man frei sein“

Mit der „Gelato Gang“ schickt Teresa Arzberg vier Kinder auf Spurensuche durch die Gassen von Grado. Im KURIER Talk spricht die Autorin über ihre Liebe zur Adria, die Faszination von Kinderkrimis und warum Italien für sie seit Kindheitstagen ein Ort der Freiheit ist.

Abspielen
Video/Aktuelle Videos

Innenministerium setzt auf Rückkehr-Prämien für Syrer

Das Innenministerium startet eine befristete Rückkehr-Prämie für Syrer in Österreich. Wer freiwillig in seine Heimat zurückkehrt, kann je nach Aufenthaltsstatus bis zu 3.000 Euro Unterstützung erhalten.

Abspielen