Leichenfunde in NÖ: Drei tote Männer aus Marchfeldkanal geborgen

Paul Gessl prägte die Kulturlandschaft Niederösterreichs. In der Sendung „bei Gebhart“ blickt er auf die Entwicklung der Landeshauptstadt St. Pölten zur Kulturmetropole zurück, spricht über steigende Fixkosten, Herausforderungen in der Zukunft - und fordert mehr Mut zu Veränderungen.
Mit der „Gelato Gang“ schickt Teresa Arzberg vier Kinder auf Spurensuche durch die Gassen von Grado. Im KURIER Talk spricht die Autorin über ihre Liebe zur Adria, die Faszination von Kinderkrimis und warum Italien für sie seit Kindheitstagen ein Ort der Freiheit ist.
Das Innenministerium startet eine befristete Rückkehr-Prämie für Syrer in Österreich. Wer freiwillig in seine Heimat zurückkehrt, kann je nach Aufenthaltsstatus bis zu 3.000 Euro Unterstützung erhalten.