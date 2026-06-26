Jedes fünfte Kind kämpft mit psychischen Belastungen. Weil Therapieplätze fehlen, entwickeln Wiener Forscher ein Smartphone-Spiel, das Kinder mental stärken soll. Kann Gaming tatsächlich helfen, bevor Probleme entstehen?
Paul Gessl prägte die Kulturlandschaft Niederösterreichs. In der Sendung „bei Gebhart“ blickt er auf die Entwicklung der Landeshauptstadt St. Pölten zur Kulturmetropole zurück, spricht über steigende Fixkosten, Herausforderungen in der Zukunft - und fordert mehr Mut zu Veränderungen.