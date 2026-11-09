Aus für Ardo-Werk: Mitarbeiter protestieren für einen Sozialplan

KURIER TV Aktuell vom 09.11.2026

Von Johannes Marksteiner

09.11.26, 17:50

(kurier.tv ) 09.11.26, 17:50

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