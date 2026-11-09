Aus für Ardo-Werk: Mitarbeiter protestieren für einen Sozialplan

Beim großen ROMY-Shooting präsentieren sieben heimische Designer ihre Kreationen: Eva Poleschinski, Michel Mayer, Atil Kutoglu, Thang de Hoo, Jürgen Christian Hörl, Silvia Schneider und Venturini. Raffinierte Schnitte und extravagante Designs stimmen auf die ROMY Gala am 27. November ein.
Die Welt scheint verrückter denn je – und liefert Martin Puntigam jede Menge Stoff. Im „Herrlich ehrlich“-Gespräch erzählt er über sein neues Programm „Der heilige Puntigam“, spricht über Trump, rechte Politik, Milliardäre und - warum Satire für ihn bedeutet, nach oben zu treten und nicht nach unten.