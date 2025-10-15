Viennale 2025: Themenschwerpunkte des Filmfestivals

Zum 63. Mal findet das Vienna International Filmfestival – die Viennale statt. Von 16. bis 28. Oktober werden rund 200 nationale und internationale Werke dem Publikum gezeigt. Dabei finden aktuelle Geschehnisse Einbezug. Weitere Highlights des diesjährigen Festivals sind die Retrospektive zu Jean Epstein und die Monografie zu Angela Summereder. Bernd Benedikt Richter liefert erste Einblicke in das diesjährige Programm.

Johannes Marksteiner Von 15.10.25, 14:44

(kurier.tv ) 15.10.25, 14:44