70. Song Contest: Moderations-Duo im KURIER-Talk

Hauke Hinrichs, CEO Smatrics, erklärt im KURIER Business Gespräch, warum Österreich bei Schnellladern europaweit vorne liegt, wo die Netze an ihre Grenzen kommen, weshalb viele Preisdebatten an der Realität vorbeigehen – und warum 2026 zum Durchbruchsjahr der E-Mobilität werden könnte.
Der Journalismus verändert sich rasant: KI, Digitalisierung und steigende Anforderungen fordern neue Kompetenzen. Im INSIDE Talk erklärt Nikolaus Koller, Geschäftsführer der Österreichischen Medienakademie, warum Weiterbildung unverzichtbar ist und welche Fähigkeiten jetzt zählen.