Warnungen vor Hurrikan „Melissa“: Jamaika fürchtet enorme Schäden

Kurz vor dem bevorstehenden Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping am Donnerstag scheinen beide Seiten eine Lösung im Streit um seltene Erden gefunden zu haben. Damit darf auch Europa aufatmen.
In der ÖAG diskutieren hochrangige US-Manager mit heimischen Top-Vertretern über die Zukunft der Wirtschaft – von Investitionspotenzial über Fachkräftezuwanderung bis hin zu Bürokratieabbau und mehr Innovationsgeist.
Im INSIDE-Talk zu Gast: Manuela Gollner, Geschäftsführerin von MSC Cruises & Explora Journeys Österreich, gibt spannende Einblicke in aktuelle Reisetrends, exklusive Destinationen und die Luxus-Kreuzfahrtmarke Explora Journeys.