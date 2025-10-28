Warnungen vor Hurrikan „Melissa“: Jamaika fürchtet enorme Schäden

KURIER News vom 28.10.2025

Von Johannes Marksteiner

28.10.25, 15:57

(kurier.tv ) 28.10.25, 15:57

Warnungen vor Hurrikan „Melissa“: Jamaika fürchtet enorme Schäden

Jamaika wappnet sich für den Hurrikan "Melissa", der in Kürze auf die Insel treffen wird. Es gibt bereits Tote und Verletzte.

