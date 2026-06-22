Vom beliebten TV-Kommissar zum grausamen König auf der Theaterbühne: Jakob Seeböck zeigt sich von einer Seite, die viele nicht kennen. Er spricht über Erfolg, Zweifel, KI im Schauspielberuf, sein Leben zwischen Bühne und Baustelle und verrät, warum er eine Musical-Rolle bewusst abgelehnt hat.